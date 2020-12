Alluvione nel modenese: i volontari di Vercelli a supporto del comune di Nonantola

La Colonna Mobile della Protezione civile piemontese, con otto volontari di Vercelli, è al lavoro, dalla giornata di venerdì, nella provincia di Modena, dove, su richiesta della Regione Emila Romagna, i volontari sono all'opera per le esondazioni del Secchia, Panaro e Reno, nel comune di Nonantola e nei centri vicini.

Sono 40 i volontari del Piemonte, con 14 automezzi operativi e 20 motopompe per acque nere e da fango partite dai presidi di Protezione Civile Regionali. Gli 8 vercellesi opereranno in un Comune che, in passato, ha avuto molti legami con il vercellese: tra gli anni '50 e '60, proprio dalla zona di Nonantola arrivavano molte delle mondine impiegate nelle aziende agricole del territorio.

«La nostra Protezione civile è sempre pronta a dare il proprio contributo a tutti i territori che ne hanno bisogno – sottolinea l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi - Le competenze delle nostre squadre e i nostri mezzi sono sempre a disposizione; anche in questo caso, non appena abbiamo saputo della difficile situazione nel Modenese abbiamo subito offerto il nostro aiuto, che è stato immediatamente accettato. Speriamo che il nostro supporto sia utile a completare rapidamente gli interventi più urgenti e a prestare soccorso a chi ne ha la necessità».

Il coordinamento della missione è affidata ad un funzionario regionale, mentre il coordinamento operativo delle squadre è in capo ad un tecnico del Coordinamento regionale del Volontariato.