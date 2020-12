La Pro resta seconda, steccano Como e Carrarese

Si è conclusa la quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone A. Vola via il Renate, la Pro Vercelli – seppur senza aver giocato contro il Livorno per via della neve – resta seconda in solitaria a 26 punti.

Le protagoniste

Continua l’impressionante rullino di marcia della capolista Renate: il club lombardo ha affossato, in casa, la Giana Erminio con un totale di 4-0 che non lascia spazio a grandi interpretazioni: Tommy Maistrello – attaccante centrale della squadra nerazzurra – sigla una doppietta nei primi 45 minuti di gioco. Sono poi De Sena e Sorrentino – nel finale del secondo tempo – a siglare il definitivo poker. I padroni di casa volano a + 5 dalla Pro Vercelli, gli ospiti tornano in zona Playout al sedicesimo posto in classifica. Pareggio a reti bianche tra Albinoleffe (vera mina vagante di questo avvio di campionato) ed Olbia: i padroni di casa restano in piena corsa Playoff con un totale di 20 punti ed i sardi non escono ancora dalla zona più delicata della classifica. Fondamentale vittoria del Lecco contro la Pistoiese per 4-1: Capogna, su rigore, apre le danze. Iocolano sigla il raddoppio nel finale del primo tempo. Nel secondo tempo è Mastroianni (al minuto 84) a trovare la rete del 3-0, sigla la rete della bandiera Niccolò Gucci (per gli ospiti) ma nei minuti di recupero finali è ancora Mastroianni a chiudere definitivamente il match. Dopo i 3 punti, il Lecco si posiziona al sesto posto in classifica. Gli ospiti, invece, si fermano al diciannovesimo posto in classifica con 12 punti ottenuti nelle prime quattordici di campionato. Pareggio di 2-2 nel match andato in scena tra Pontedera e Como: le quattro reti tutte nel secondo tempo. Magrassi porta in vantaggio i suoi al 63esimo, Gabrielloni e Crescenzi (minuto 64 e 66) pareggiano e ribaltano la partita regalando la momentanea vittoria al Como. È però Tommasini a trovare la parità al minuto 86, 2-2 il risultato sul tabellino finale. Ringrazia la Pro Vercelli, con il pareggio il Como resta dietro il club vercellese di una sola distanza: 25 i punti totali dei lombardi. Roboante vittoria del Piacenza (terza vittoria stagionale) contro la neo promossa Pro Sesto: D’iglio, Ballarini e Maritato portano gli emiliani sul 3-0 a fine primo tempo. Negli ultimi 45 minuti in discorso non cambia: Galazzi, Kayro e Maio affossano definitivamente gli ospiti. Prestazione di carattere dei padroni di casa che si posizionano a 13 punti, solamente ad una distanza dalla zona salvezza. Pro Sesto che, seppur duramente affossata, resta in piena corsa Playoff (ottavo posto, e 23 punti). Continua il momento d’oro dell’Alessandria: i grigi si ripetono anche in trasferta contro la Lucchese: 0-2 il risultato finale. Celia ed Arrighini (entrambi nel secondo tempo) regalano la settima vittoria stagione al club piemontese: 23 punti totali, i toscani restano invece ultimi in classifica con soli 6 punti ottenuti. Pareggio per 1-1 in Toscana tra Grosseto e Novara: i padroni di casa trovano la rete del vantaggio, nel secondo tempo, con Galligani. Rispondono gli azzurri verso la fine del match quando, al minuto 83, trovano la rete del pareggio grazie al rigore di Schiavi. Punto che permettere ad entrambe di muovere la classifica, ma che le esclude dalla zona Playoff. Prestazione di carattere della Juventus U23 contro la Pro Patria: 3-1 il risultato finale. Ranocchia e Correia regalano il doppio vantaggio ai bianconeri durante i primi 45 minuti di gioco. Greco, pochi minuti dopo l’avvio del secondo tempo, sigla l’autorete e porta i bianconeri sul triplo vantaggio. È però Davide Castelli, al minuto 68, a siglare la rete del definitivo 3-1. Dopo la settima vittoria stagionale, i bianconeri si portano al quinto posto con 25 punti. Crolla la corazzata Carrarese nel match casalingo contro la Pergolettese. Le reti (1-2 il risultato finale) si registrano oltre l’ottantesimo. Piccardo sigla una doppietta ed Infantino, su rigore al minuto 89, accorcia il risultato.