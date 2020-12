Outlet di Vicolungo aperto nel week end: polemiche social e un appello dai consiglieri comunali

E' diventato un caso l'apertura, a partire da domenica 6 dicembre, dell'Outlet di Vicolungo. E, se Piemonte e Lombardia entreranno in fascia gialla, c'è da scommettere che la polemica è destinata ad acuirsi ulteriormente.

Le attuali disposizioni anti Covid prevedono infatti che i centri commerciali e le superfici di vendita di grandi dimensioni siano chiuse nei giorni festivi e prefestivi: così è stato nel fine settimana e così avviene anche lunedì 7 dicembre (vigilia dell'Immacolata). Dal punto di vista formale, tuttavia, l'Outlet di Vicolungo non è considerato come una singola struttura di vendita ma come un insieme di singoli negozi posti lungo strade comunali. Dunque, non soggetto alle restrizioni.

E, infatti, domenica i negozi erano regolarmente aperti. Una decisione costata alla sindaca del piccolo centro a cavallo tra novarese e vercellesi insulti sui social (che l'hanno portata a sporgere querela) così come, a ottobre, la firma su un'ordinanza di chiusura dell'Outlet le era valsa una diffida dalla società.

Ora due amministratori di paesi limitrofi, Dario Delbò, consigliere di San Nazzaro Sesia, e Riccardo Fizzotti, consigliere di Mandello Vitta, in una lettera chiedono alla direzione e all'amministrazione comunale del paese di ripensare la decisione.

«Scriviamo questo appello come amministratori locali anche se a titolo personale - inizia la missiva - Limitrofo ai nostri comuni abbiamo uno dei più grandi e importanti Outlet di tutto il Piemonte, il VicolungoTheStyleOutlets che da domenica 6 dicembre, rimane aperto anche nei week end e festivi, causando per il possibile afflusso di persone essendo probabilmente l'unico parco commerciale aperto nel quadrante, possibile rischio per la salute dei dipendenti della struttura e per i cittadini dei comuni limitrofi che si trovano in una zona ancora classificata arancione. Sentiamo quindi l'esigenza di farci portavoce della preoccupazione dei tanti cittadini che ci hanno rivolto appelli in questi ultimi giorni e di cui si può leggere lo sconcerto per questa decisione anche sulla pagina Social dell'Outlet e chiediamo alla direzione della struttura di valutare la chiusura nei week end del parco commerciale Vicolungo Outlet finché permane lo stato di emergenza acuta legato al SarsCovid. Sappiamo quanto sia importante per l’economia della zona ma siamo anche altrettanto consapevoli della necessità di scongiurare un’aggravamento dei contagi che si ripercuoterebbero sulla ripresa economica e risoluzione della pandemia, oltre che in un oggettiva difficoltà da parte delle forze dell'ordine a monitorare e verificare le normative di sicurezza sanitaria con un numero potenzialmente molto elevato di persone accalcate per le compere delle festività. Analogo appello viene fatto al sindaco di Vicolungo e alle autorità competenti del territorio, perché valutino la problematica, anche monitorando i prossimi afflussi nei weekend e prendano decisioni conseguenti. Tutti siamo d'accordo che la salute delle persone è al primo posto, ascoltiamo le loro preoccupazioni».