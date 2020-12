Acli di Gattinara: bilancio di un 2020 travagliato

Siamo giunti a fine anno, un 2020 da dimenticare per tanti, troppi fattori. L'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, ha influenzato le nostre vite, il nostro modo di vivere, le nostre attività. Il nostro circolo non ha subito meno d'altri questa situazione, per cui le attività svolte, da citare sono veramente minime. Siamo riusciti a riparare il muro con cui eravamo rimasti in sospeso nel 2019, anche se, visto l'umidità dell'ambiente, si può dire che abbiamo risolto poco, in quanto ha ricominciato a sgretolarsi di nuovo ed è rimasto comunque un problema. Nel periodo di fermo, abbiamo restaurato un vecchio biliardo che ci è stato donato da un socio e fatto ritornare se non proprio in forma, almeno in maniera accettabile, in modo di cominciare a giocarci. Abbiamo fatto un po' di manutenzione ai locali, sostituito una tapparella al bar e riportato a nuova vita uno stupendo stendardo ACLI in seta datato 1946 tutto ricamato, che riposava in un vecchio armadio dell'ufficio di presidenza e non veniva più usato da tanto tempo.