Fuga di gas, stabile evacuato in via Misurata

In data 07/11/2020 intorno alle ore 14 una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in Vercelli in via Misurata al civico 5 per fuga gas. Giunti sul posto il personale, tramite apposita attrezzatura di rilevazione, riscontrava la presenza ad alte percentuali di Gas nella tromba delle scale. Si decideva per l'immediata evacuazione dello stabile da parte dei residenti. Si provvedeva alla chiusura di tutti i contatori posti esternamente alla struttura stessa. Continuando le verifiche si riscontravano due perdite in due differenti alloggi. Una perdita minima presso appartamento ultimo piano e una più importante presso l'appartamento del piano terreno. Si ventilavano tutti i locali interessati e si riportava lo stabile entro i limiti di sicurezza. Soltanto a questo punto si permetteva l'ingresso nei proprio domicili dei residenti e si richiedeva in posto personale Asm Vercelli per le verifiche del caso.