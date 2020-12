Crolla una pianta in viale Garibaldi: è allarme per la salute delle alberate cittadine - FOTO

Altro albero schiantato al suolo, nella notte tra sabato e domenica, questa volta in viale Garibaldi. Anche in questo caso si tratta di una piante di dimensioni rilevanti che si è abbattuta sull'area pedonale, ostruendola complentamente.

«Tutte le piante del Comune di Vercelli vengono costantemente monitorate da parte di specialisti del settore secondo un piano di lavoro e di analisi programmato, che consente il controllo di tutti gli alberi presenti in città sul suolo pubblico - commenta a caldo l'assessore Emanuele Pozzolo - Peraltro durante ogni singolo intervento di potatura vengono valutate anche le piante che sono da abbattere».



Nel caso specifico dell'albero che è caduto nella notte tra sabato e domenica, Pozzolo sottolinea che «in quel punto è stata effettuata la potatura nello scorso anno e non sono stati evidenziati problematiche particolari. Tuttavia si tratta di alberature certamente non giovani anagraficamente e possono subire attacchi da parte di patogeni non sono visibili dall'esterno. La procedura seguita per il controllo e il monitoraggio delle alberature prevede che qualora il professionista rilevasse delle anomalie sulle singole piante si debba procedere a una verifica strumentale, proprio come è avvenuto nel 2019 per due piante di parco Kennedy, che all'apparenza parevano essere assolutamente sane ma poi sono risultate cave all'interno. Per quanto riguarda gli alberi caduti in questi ultimi giorni i tecnici segnalano che non erano riscontrabili segni tali da effettuare una VTA (valutazione tecnica)».

Pozzolo assicura di aver provveduto a richiedere l'immediata ulteriore ispezione relativa allo stato di salute delle alberate cittadine, per poter garantire la sicurezza di persone e di cose. Una misura quanto mai urgente, visto che, tra il 2018 e il 2020, si sono registrati almeno cinque o sei episodi di crolli di alberi o distacchi di parti importanti delle fronde: in alcuni casi si è trattato di casi collegati a situazioni di meteo eccezionali (nel 2018 quattro piante di viale Rimembranza vennero abbattute da raffiche di vento inusuali per Vercelli), ma di certo sono un segnale preoccupante per la salute delle alberate cittadine. Interventi rapidi e mirati sono fondamentali per evitare che i crolli, che finora hanno causato solo danni materiali, possano avere conseguenze ancora più gravi.