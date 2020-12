Addio Willy, mago del pane e del belcanto

Baritono, poeta, mago del pane e dei biscotti. Era un personaggio Mauro Ponzetto, Willy come tutti lo chiamavano anche al mercatino di NaturalVercelli, dove era una presenza fissa con il suo banchetto per la vendita del pane e di altri prodotti da forno artigianali che preparava nel laboratorio di Civiasco. Un infarto se lo è portato via all'improvviso, a 62 anni, e la notizia della sua morte sta unendo nel cordoglio tutto il Vercellese e la Valsesia.

Originario del Novarese, un passato come rappresentante di prodotti alimentari, Willy era un punto di riferimento per i villeggianti del paese, ma anche per i tanti affezionati dei mercatini di prodotti biologici e per le attività delle associazioni che, come Slow Food, promuovono i prodotti tipici e genuini.

«Quanti eventi Slow Food con i suoi pani impareggiabili - ricorda Massimo Bignardi, una delle colonne della condotta vercellese -. Lui che rappresentava tutti i valori di Slow Food: compresa la convivialità della pausa pranzo condivisa coi mercatali e gli amici sotto i portici di piazza Cavour...».

Toccante anche il ricordo dell’Associazione Chesterton che, sulla pagina Facebook scrive: «Addio al panettiere poeta che al mercato del biologico ci portava il pane più speciale del mondo. Tantissimi ricordi di amicizia, allegria, nostalgia. Il suo pane significava “festa, amici, calore della domenica in famiglia».

Willy, che era stato un valido baritono, un amante della musica e dell'arte, era una persona popolarissima, come testimoniano decine di ricordi che, in queste ore, stanno viaggiando sui social da Vercelli alla Valsesia. Tantissimi gli amici che ricordano le serata a cantare e suonare nel suo laboratorio di pani e dolci. Tanti quelli che ricordano il suo sorriso, la sua allegria contagiosa, la voglia di incontrare e conoscere le persone.

«Ciao Willy, panettiere gentiluomo! - scrive in un post il parroco di Varallo, don Roberto Collarini -. Te ne sei uscito in punta di piedi dal palcoscenico della vita che tanto amavi, lasciando che il sipario di abbassasse così, senza prenderti i meritati applausi cui eri abituato, dopo aver cantato uno dei tanti pezzi d'opera come solo tu sapevi fare, anche tra gli affollati banconi del mercato che profumavano delle gustose delizie del tuo forno. Ci mancherai! E mi raccomando, ogni tanto, da lussù facci una cantata che ci ricordi la tua contagiosa ironia!».