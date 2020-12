Fondazione Valsesia: 2000 tamponi per tutti i "soggetti fragili" di 35 comuni

Fondazione Valsesia Onlus dona 2000 tamponi rapidi a titolo gratuito per favorire la prevenzione e l’azione tempestiva contro il Covid-19 per chi è in situazione di fragilità e non può permettersi il costo del tampone rapido. «L’accesso ai servizi sanitari di qualità è un diritto fondamentale per tutti – dice la presidente di Fondazione Valsesia Onlus, Laura Cerra -. La collaborazione in rete ci ha permesso di mettere in evidenza la necessità di tutelare le fasce fragili per favorire la prevenzione e la lotta contro il covid-19».

L’organizzazione pratica dello screening sarà a cura dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Montani della Valsesia (che comprende anche la Valsessera) e del Consorzio Casa, grazie all’impegno dell’assessore Francesco Nunziata, della responsabile dei Servizi Socio Assistenziali Renata Antonini e del direttore Andrea Lux, per i 35 Comuni inclusi nell'area di intervento di Fondazione Valsesia Onlus. Si tratta di Ailoche, Alagna, Alto Sermenza, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Campertogno, Caprile, Carcoforo, Cellio con Breia, Cervatto, Civiasco, Coggiola, Cravagliana, Crevacuore, Fobello, Gattinara, Grignasco, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Portula, Postua, Prato Sesia, Pray, Quarona, Rassa, Rimella, Romagnano Sesia, Rossa, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Sostegno, Valduggia, Varallo Sesia, Vocca. «Questo servizio - prosegue la presidente Cerra - è autorizzato e realizzato in collaborazione con Asl Vercelli, che ringraziamo per la sempre preziosa e costante cooperazione per il territorio. Ringraziamo tutti i sindaci e le amministrazioni comunali per il costante il supporto e la fondamentale collaborazione».

Fondazione Valsesia ringrazia «tutti i donatori per la loro generosità; è possibile sostenere un ‘tampone sospeso' per chi è situazione di fragilità: ognuno può, con un piccolo gesto che è un grande dono per la comunità».

Ecco le modalità per sostenere il progetto con una donazione: Tramite bonifico bancario su conto corrente (Biverbanca, filiale di Varallo) intestato alla Fondazione Valsesia Onlus IBAN: IT29 R060 9044 9000 0000 1001 092 (causale "Emergenza coronavirus"); oppure tramite Tramite Pay Pal CLICCANDO QUI