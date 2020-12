Vercellese: quasi dimezzati i casi positivi, ma il rischio di una terza ondata è dietro l'angolo

In 17 giorni il numero dei casi positivi, in provincia di Vercelli, si è quasi dimezzato. Erano 2.464 persone colpite dal virus il 19 novembre - giorno in cui si è registrato il picco della seconda ondata - e sono a 1.351 sabato 5 dicembre. Da giorni, ormai, la curva della discesa si mantiene abbastanza costante: «E questo - sottolinea il presidente della Provincia, Eraldo Botta, nel suo periodico aggiornamento - ci fa comprendere come l'importanza degli sforzi messi in campo nelle ultime settimane sia cruciale per la gestione della pandemia, con l'ormai conseguente diminuzione della pressione sul sistema sanitario. Proprio per questo non bisogna abbassare la guardia. Continuiamo a rispettare le ormai note norme anti-contagio con rigore per evitare di vanificare gli sforzi fatti».

Chiede di mantenere alta l'attenzione anche Alessandro Stecco, medico e presidente della commissione regionale Sanità che, guardando all'inverno ancora in gran parte da affrontare, non nasconde le preoccupazioni per il rischio di una terza ondata. Così come avviene per l'influenza e per i virus a trasmissione aerea in genere, anche per la Sars-Cov2 le basse temperature rappresentano un elemento che agevola il contagio.

«Questo per una serie di fattori, tra i quali quelli ambientali e biologici - spiega Stecco - con il freddo si sta più a lungo in ambienti chiusi; con il freddo si hanno sbalzi termici tra interno ed esterno; con il freddo le difese dell'epitelio delle vie respiratorio sono meno efficaci. In questo contesto se passa un virus "attecchisce" più facilmente, ecco spiegato perché l'influenza colpisce di più a gennaio e febbraio». Guardando alla prima ondata, Stecco rileva come il picco quasi sincrono in tutto il mondo nei primi 6 mesi del 2020 ha dato esiti diversi in emisferi diversi, salvo poi invertirsi, come si sono appunto invertite le stagioni calde e fredde. «Il maggior controllo della circolazione del virus lo abbiamo ottenuto nei mesi caldi, d'estate, e molti sono stati abbagliati da questo fatto, come se si fosse spenta la pandemia. Il freddo può far prevedere nuove ondate di Sars-Cov2, le cui dimensioni saranno direttamente o inversamente proporzionali a una serie di fattori che, riassunti in modo semplice, sono: la quantità di persone che hanno superato la malattia e dunque hanno acquisito immunità (temporanea o no, si vedrà in seguito, ma efficace nel breve medio termine sembra di si); la capacità di mantenere i comportamenti di distanziamento, mascherina, igiene; la capacità di isolare i sintomatici e fare contact tracing attivo; la velocità di introduzione progressiva del vaccino covid, prima e subito nelle fasce di popolazione a rischio per lavoro o per età; la velocità di introduzione, quando sarà, sempre nel 2021 comunque, delle terapie con anticorpi monoclonali sintetici, che sarà l'unica terapia mirata disponibile contro il virus per chi si infetta. Le altre terapie disponibili non sono infatti specifiche». I tempi, però, non sono rapidissimi: per una diffusione su vasta scala del vaccino il tempo obiettivamente preventivabile è di almeno 6 - 8 mesi: dunque la svolta si avrà il prossimo autunno.