Engas Hockey Vercelli - ASD Hockey Montecchio Precalcino 7-2

Grande prestazione di Engas Hockey Vercelli questa sera al Palapregnolato. La formazione di De Rinaldis batte con merito il Montecchio Precalcino per 7-2. La partita ha avuto ritmi forsennati in ambo i tempi. Molto bene l’argentino Moyano che, al debutto, segna due gol e Fabio Errico che ha neutralizzato in modo magistrale molte offensive dei veneti. Sugli scudi anche Matteo Brusa e Giorgio Maniero autori di due gol di pregevole fattura. I vercellesi hanno ruotato con profitto tutta la rosa in campo durante il match, tranne Sebastiano Schena vittima di un lieve infortunio nel pre-gara.

Primo tempo: l’inizio di frazione è molto acceso, con entrambe le compagini a farsi vedere in avanti. C’è equilibrio, occasioni sia per Engas che per gli ospiti. Fra il Montecchio Precalcino le migliori chance passano sul bastone dell’argentino Posito, mentre Fabio Errico si segnala per ottime parate. I bicciolani, fra le varie azioni, prendono un palo con Perroni. A 13 minuti dal termine, la partita si sblocca con un bel tiro dalla distanza di Oscar Ferrari, 1-0. Non trascorrono nemmeno trenta secondi e al Montecchio Precalcino viene concesso un rigore per una spinta su Loguercio. Perroni viene sanzionato con il blu. Sul dischetto va Posito che realizza, 1-1. De Rinaldis fa entrare Matteo Brusa per Ehimi. Segue una fase accesissima con ancora possibilità per entrambe le squadre. Brusa si mette subito in evidenza: un suo tiro è parato da Pigato con il casco; poco dopo Loguercio, complice una svista difensiva dei padroni di casa, si mangia un gol fatto. Durante questa azione, viene inflitto un cartellino blu a Ferrari e un tiro diretto al Montecchio. Posito sbaglia e manda alto, si resta sulla’1-1. De Rinaldis a 9 dal termine chiama un time out, da qui a fine frazione HV ha una fiammata. Errico ci prova due volte senza fortuna, Motaran prende una traversa, Brusa realizza un bel contropiede, punito con il cartellino blu a Zanini. Per il tiro diretto conseguente, il mister vercellese fa esordire Moyano che, però, fallisce l’occasione. Passa una manciata di secondi e Perroni con un diagonale di finezza dalla sinistra, segna il 2-1. Rientra Ferrari per Moyano. Segue un’altra parte di match vibrante con gli ospiti che si fanno vedere in avanti, così come i padroni di casa. Gli ultimi 2 minuti di frazione vedono HV avere molte occasioni: Brusa alto, un tocco di Ferrari non entra, Perroni prende la traversa da quasi metà campo. La svolta, però, arriva con una splendida azione personale di Matteo Brusa che insacca nell’angolino alto a sinistra mentre cade per una carica di un avversario, siamo sul 3-1.

Secondo tempo: si ritorna in pista con ritmi indiavolati da subito e Errico nei primi secondi para due volte. A 21’ dal termine viene assegnato un tiro diretto a Perroni, ma Pigato para. Esce Ferrari, entra Ehimi. A 18’ dalla fine proprio a Ehimi viene inflitto un blu per aver tenuto la stecca alta su un avversario. Sul tiro diretto che ne consegue, Errico si supera, arando su Posito 3 volte. Engas resiste con un uomo in meno e da qui in poi la partita si indirizza verso i padroni di casa, con Moyano protagonista. L’argentino si infila nella difesa avversaria e realizza, 4-1. Nemmeno un mezzo giro di orologio e Maniero segna una rete splendida: al volo su passaggio di Ehimi, è il 5-1. Poco dopo, arriva un blu per Zanini per fallo su Moyano: l’argentino fallisce il tiro diretto ma su azione, pochi istanti dopo, realizza il 6-1. Altro cartellino blu per gli ospiti, per Posito; Pigato para il tiro diretto di Ehimi. A 7 dal termine, Loguercio realizza un rigore per gli ospiti, siamo sul 6-2. Hockey Vercelli però non è sazia: Ferrari realizza il 7-2 deviando sotto porta un tiro di Ehimi.

Prossima partita di Engas Hockey Vercelli martedì 8 dicembre in trasferta contro la capolista Hockey Thiene alle 20.45.

Tabellino:

Formazioni. Engas Hockey Vercelli: Motaran (C), Ehimi, Perroni, Ferrari, Brusa, Moyano, Maniero, Errico in porta. Allenatore: Paolo De Rinaldis.

Montecchio Precalcino: Posito, Clodelli, Loguercio, Zanini (C), Pigato fra i pali. Allenatore: Roberto Zonta

Arbitro: Andrea Davoli di Reggio Emilia

Marcature: 13’56 Ferrari (HV); 12’59 Posito (Montecchio), rigore, 1-1; 6’06 Perroni (HV) 2-1; 34’’ Brusa (HV) 3-1. 2°T: 14’36 Moyano (HV) 4-1; 14’01 Maniero (HV) 5-1; 11’57 Moyano (HV) 6-1; 7’39 Loguercio (Montecchio), rigore 6-2; 4’43 Ferrari (HV) 7-2.