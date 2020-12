Dodici ore senza luce e acqua: giornata dura per famiglie e allevatori

Dodici ore senza luce e senz'acqua per le 15 famiglie residenti in località Areglio di Borgo d’Ale e per un'azienda della zona in cui si allevano polli. E' stata una giornata davvero difficile quella vissuta nel centro del vercellese: a causare il problema un guasto alla linea di bassa tensione che si dirama da quelle di media proveniente da torinese. Un problema che, oltre ad aver mandato in tilt gli impianti elettrici, ha causato il blocco delle pompe dell'acquedotto.

Al disagio delle famiglie e delle attività della zona (nell'azienda agricola sono allevati 40mila polli), si è aggiunto anche il problema di ottenere un intervento di ripristino in tempi accettabili.

Il sindaco del paese, Pier Mauro Andorno, è più volte intervenuto con Enel Distribuzione affinché provvedesse con somma urgenza a ripristinare il servizio attraverso gruppi elettrogeni per non lasciare famiglie ed animali all'addiaccio.