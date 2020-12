Impianto del pallets: si va alla conta dei voti

Impianto per la produzione del pallets: come avevano annunciato in una recente conferenza stampa, i consiglieri comunali di SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina e Movimento 5 Stelle vogliono andare alla conta dei voti.

Nella giornata di sabato è stato consegnato alla stampa, e inviato agli uffici comunali, un atto di indirizzo relativo alla realizzazione dello stabilimento in cui si chiede al Consiglio comunale di «impegnare il sindaco a presentarsi in Conferenza dei Servizi per esprimere a nome di tutto il Consiglio la contrarietà della Città alla realizzazione dell’impianto proposto».

A firmare il documento sono i consiglieri Paolo Campominosi, Roberto Scheda, Andrea Conte, Renata Torazzo, Piero Boccalatte e Michelangelo Catricalà che in un dossier allegato all'atto riassumono tutte «le gravi criticità ambientali ed economiche collegate al progetto».

Criticità note e che hanno portato i consiglieri a dare vita a un comitato che molto si è speso per contrastare la realizzazione dell'impianto.

«Desideriamo ribadire l’assoluta opposizione all’ipotesi di realizzazione, nel territorio comunale di Vercelli, dello stabilimento destinato a lavorare oltre 110 mila tonnellate l’anno di scarti legnosi, conferiti in città da Iren spa, che procede alla raccolta in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Toscana - scrivono i consiglieri in una nota di presentazione del documento - Abbiamo posto l’accento sulle maggiori criticità ambientali che sono il presupposto idoneo ad informare scelte politiche, rimesse soprattutto al Comune di Vercelli, che è protagonista della vicenda per diverse responsabilità. Criticità, peraltro, mai fino ad ora confutate per i profili tecnici e, soprattutto, epidemiologici. Inoltre vogliamo sottolineare altri elementi di opposizione, a partire dalla sostanziale condivisione di questo progetto, che la Giunta del Sindaco Maura Forte avrebbe assicurato, senza peraltro mai darne informativa di sorta al Consiglio Comunale. Circostanza, quest’ultima, particolarmente rilevante, se si pensa che il “progetto pallets” è (di fatto, ma anche dichiaratamente) una revisione del Piano Industriale 2015, che costituì il preliminare contrattuale per la cessione della maggioranza azionaria dal Comune ad Iren. Possiamo ben immaginare quale (e diversa) sarebbe stata la decisione del Consiglio Comunale, se Iren e la Giunta di Maura Forte avessero, nel dicembre 2015, dichiarato di voler realizzare, in luogo (ad esempio) del progetto di teleriscaldamento, della metanizzazione del parco auto, della realizzazione di un distributore di metano e, soprattutto, dell’assunzione di nuovo Personale, un simile impianto».

I consiglieri rilevano poi come «tale progetto, come si dice, “covava” evidentemente sotto la cenere, se è vero che l’area attigua al Centro Multiraccolta2, dove l’impianto dovrebbe sorgere, fu acquistata da Atena e ceduta dal Comune, già nel 2013. Dunque sono evidenti le responsabilità politiche, passate e recenti», attaccano.

Secondo i firmatari della proposta: «E’ fondamentale salvaguardare la salute dei cittadini vercellesi. Da anni la provincia vercellese, come registrato dal sito Istat, presenta un tasso di mortalità standardizzato superiore a quello medio del Piemonte, soprattutto la zona a Sud di Vercelli, come dimostrato anche da studi recenti condotti da Arpa prima e da OSAV poi ed è per questo che le nostre osservazioni sono indirizzate in sedi differenti: sia agli Organismi come Asl, Arpa, Conferenza dei Servizi, per i profili tecnici, sia al Consiglio Comunale, affinché, sia pure tardivamente, i Consiglieri Comunali possano “metterci la faccia”, cioè dire per cosa e perché sono d’accordo o contrari al progetto».