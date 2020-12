Buoni spesa e contributi per le bollette: Gattinara per l'emergenza economica

L'attuale situazione causata dall'emergenza sanitaria, rappresenta anche un'emergenza economica, tale situazione, infatti, ha generato sulle famiglie gattinaresi problemi di diversa natura, pertanto per affrontare detta situazione l'Amministrazione Comunale di Gattinara si è attivata per sostenere le famiglie e i Cittadini in difficoltà attraverso i buoni spesa, pacchi alimentari e altri aiuti sociali, come ad esempio il pagamento delle bollette o altri pagamenti.

Per ottenere i Buoni spesa o gli altri aiuti sociali previsti è necessario presentare la domanda entro il 15 dicembre 2020, le domande saranno poi valutate dal Comune e dal Consorzio Socioassistenziale C.A.S.A. e, nel limite del possibile, le assegnazioni saranno comunicate prima di Natale.

«La situazione non è delle più facili – commenta il sindaco Daniele Baglione – soprattutto per quelle persone che, a causa dell’emergenza sanitaria hanno perso il lavoro o non possono lavorare. Per questo, oltre agli aiuti nazionali e regionali abbiamo deciso di fornire, anche come Comune, tutto l’aiuto possibile per sostenere le famiglie in difficoltà, abbinando ai buoni spesa anche altri aiuti sociali come il pagamento delle bollette, soprattutto in questo periodo dell’anno dove vi sono maggiori spese per il riscaldamento e per l’energia elettrica».

Può presentare la domanda sia chi l’ha già presentata nella prima fase e ha ottenuto i buoni, sia chi non l'ha mai presentata, ma si trova in situazione di momentanea difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria (chiusura o sospensione attività lavorativa, cassa integrazione non ancora percepita, perdita di lavoro).

Le domande devono essere presentate, entro e non oltre il 15 dicembre 2020, esclusivamente on-line, attraverso il sito internet del Comune. Per presentare la domanda è necessario essere registrati ai Servizi on-line del Comune di Gattinara a cui si può accedere con Username e password (previa registrazione), oppure accedendo con SPID o con la CIE (Carta Identità Elettronica). Non saranno prese in considerazione domande non presentate secondo le forme previste.

Chi ha difficoltà a utilizzare i protocolli informatici può chiedere supporto allo Sportello Digitale al Piano Terra del Comune, negli orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.

Il servizio verrà erogato solo previo appuntamento, telefonando al numero 0163 824301 – oppure al 0163 824312, oppure on-line accedendo al link sotto riportato. Tutti i servizi on line sono fruibili anche con tablet o smartphone (Non è necessario avere un PC).