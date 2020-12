Rubano la bici a una giovane della Diapsi; un anonimo benefattore ne dona una nuova

La generosità di un benefattore che vuol mantenere l'anonimato restituisce il sorriso a una giovane della Diapsi vittima dell'ennesimo atto di una microcriminalità che non va mai in lockdown.

La vicenda inizia giovedì alle 19 quando la giovane termina il proprio turno nel laboratorio Diapsi che si trova nel chiostro di San Pietro Martire. Al momento di andare a casa, l'amara sorpresa: qualcuno ha rubato la sua bicicletta grigia, l'unico mezzo di trasporto che utilizza per muoversi da casa, fare la spesa, andare al laboratorio.

I volontari dell'associazione, sconcertati dall'accaduto, condividono il racconto chiedendo aiuto per rintracciare il o i ladri: «Il furto di quella bici è un gesto molto grave - spiegano da Diapsi -: ognuno di noi fa dei sacrifici per andare avanti ogni giorno e rubare è una grande mancanza di rispetto. I ladri non conoscono la storia delle cose che rubano: questa bicicletta era l'unico mezzo che la nostra ragazza utilizzava per recarsi a lavoro e fare le sue commissioni... Se qualcuno avesse visto qualcosa o ci vuole aiutare ci può contattare grazie».

Un post certamente carico di amarezza, ma scritto con il cuore da parte di persone che, da anni, si impegnano per «un mondo dove ci sia rispetto per ognuno di noi e per le proprie cose».