Seso, riparte il servizio Ecomobile e aprono le prenotazioni per l'area ecologica di Plello

Nessuna variazione per i servizi di Seso a dicembre: Borgosesia potrà contare sulla normale attività, con solo due pause, nei giorni di Natale e Capodanno.

Per quanto riguarda l’attività di spazzamento, essa verrà svolta regolarmente anche martedì 8 dicembre ed in tutte le domeniche del mese, dunque 13, 20, 27 dicembre, dalle ore 12 alle 18. Ed anche domenica 3 gennaio, pur candendo ancora nel periodo delle festività natalizie, il personale Seso garantirà la pulizia delle strade di Borgosesia.

«Dal 5 dicembre riparte anche il servizio Ecomobile – spiega il direttore di Seso, Dario Pavanello – l’avevamo sospeso in ottemperanza al precedente Dpcm, mentre ora viene riattivato a partire da sabato 5 dicembre. E’ un servizio totalmente gratuito – ricorda il direttore – attivo ogni primo sabato del mese dalle 9 alle 12 in piazzale Milanaccio: qui possono essere conferiti tutti i rifiuti particolarmente inquinanti come pile, farmaci caduti, neon (l’elenco si trova sul sito di Seso, ndr) che non possono essere conferiti direttamente in discarica. I cittadini sono molto collaborativi, ne fanno uso regolare e li ringraziamo per questa attenzione, che attesta grande sensibilità verso l’ambiente».

Dal 9 dicembre inizierà anche la possibilità di prenotarsi per conferire i rifiuti ingombranti presso la nuova area ecologica di Plello: «Dal mese di gennaio non conferiremo più nulla nel centro di via Torame – spiega ancora Pavanello – ed attiveremo la nostra nuova discarica di Plello: chi deve smaltire ingombranti, può già cominciare a prenotarsi chiamando il nostro numero 0163.23490 (interno 2) in modo da avere l’accesso in tempi rapidi all’area di scarico».

Una variazione nella normale attività è prevista per la raccolta del cartone commerciale, che cadrebbe il giorno di Natale e il giorno di Capodanno: «Per consentire ai nostri dipendenti di trascorrere queste due giornate in famiglia – spiegano dagli uffici Seso – la raccolta del cartone prodotto da utenze non domestiche viene rimandata al martedì successivo: dunque non il 25 ma il 29 dicembre, non l’1 ma il 5 gennaio».