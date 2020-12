Borgosesia: dopo il lungo stop, vendite promozionali in anticipo

In tutto il Piemonte ancora per una decina di giorni perdurerà la zona arancione, che rende problematici gli spostamenti intercomunali se non per motivi di comprovata necessità, e dunque sarà difficile per i negozi di Borgosesia poter contare sulla loro clientela allargata, proveniente da tutta la Valsesia e anche da un territorio molto più ampio.

I commercianti della città, però, hanno una nuova freccia al loro arco: per stimolare le vendite in questo periodo pre natalizio, la Regione Piemonte consente di praticare sconti prima della fatidica data dei saldi di fine stagione, previsti quest’anno per il 5 gennaio 2021: «La Regione ha deciso di offrire ai commercianti la possibilità di applicare sconti in anticipo – spiega Costantino Bertona, assessore al Commercio di Borgosesia – e dunque ha dato via libera ad una deroga che sospende il divieto di effettuare offerta nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi invernali. La decisione è scaturita dopo l’incontro dell’assessore regionale Vittoria Poggio con Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione e credo che anche a Borgosesia parecchi commercianti coglieranno questa opportunità- aggiunge Bertona – per stimolare le vendite che non sono così vivaci come negli anni precedenti».

Dunque, in attesa del 13 dicembre, quando anche da altri Comuni si potrà raggiungere la cittadina per fare shopping, saranno i borgosesiani stessi a poter godere di questi sconti anticipati, che consentiranno di aumentare il poter d’acquisto del proprio budget per i regali natalizi, o invoglieranno ad acquistare più cose vista la convenienza: «L’obiettivo di tutti è realizzare il necessario per poter tenere le serrande aperte – dice ancora l’assessore Bertona – il Comune in questi mesi ha cercato di sostenere il commercio con varie iniziative che rendessero accattivante il centro città, per il Natale abbiamo installato luminarie di grande suggestione e chi viene in centro gode di un’atmosfera fiabesca, sottolineata dalla musica in filodiffusione. Mi auguro che le iniziative dei commercianti stessi, la vendita promozionale in primis – conclude – possano rappresentare un elemento di sostegno per le famiglie, che potranno concedersi qualche regalo in più».