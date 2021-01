Cultura a domicilio per gli studenti vercellesi. Dopo che le misure anti contagio hanno imposto la chiusura della mostra "I segreti della Vercelli medioevale", il Comune avvia una serie di appuntamenti "delivery" con tre percorsi didattici dedicati alle scuole primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, che permetteranno di visitare e fruire la mostra utilizzando però i canali della didattica a distanza.

A spiegare le modalità operative è il sindaco, Andrea Corsaro, in questo video.

Le lezioni per la scuola Primaria sono sette, utilizzabili anche separatamente, e con la possibilità di un gioco legato al periodo medievale.

Per la scuola secondaria di primo grado lezioni più strutturate e schede sui documenti esposti e la loro storia.

La Scuola Secondaria di secondo grado, con gli interventi del professor Barbero uniti per poter essere usufruiti nella loro interezza.

I dirigenti degli Istituti Comprensivi hanno ringraziato l’amministrazione comunale per il supporto dato e il valore didattico dell’iniziativa.

«Anche questa magnifica mostra, realizzata con l’importante collaborazione dell’Arcidiocdsi, dei musei cittadini e dell’Archivio di Stato, l’impegno della sovrintendenza archivistica, ha dovuto fermarsi per le disposizioni sanitarie – ha ricordato il sindaco –. Una mostra in cui sono stati messi insieme documenti eccezionali, di cui molti mai esposti prima. Bisogna far sì che quest’iniziativa culturale possa essere goduta. Ed ecco l’idea di farla frequentare, di darne la possibilità in questa fase di didattica a distanza agli studenti».