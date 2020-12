Modesto: "Ho una squadra che deve crescere, ma che non si arrende"

«Certo, con l'Alessandria il nostro gioco è stato meno fluido, rispetto ad altre partite. Ma forse ci eravamo abituati troppo bene, i punti infatti si fanno anche giocando sporco» dice Francesco Modesto, alla vigilia della partita con il Livorno.

«Noi dobbiamo crescere a livello mentale, certo. Ma dopo il secondo gol, che è stata una mazzata, perché ti danno il rigore, lo sbagli e poi la palla arriva ad Arrighini che segna, non ci siamo arresi. I ragazzi a quel punto, hanno continuato a battersi, insomma la reazione c'è stata e a me, questo, piace sottolinearlo.»

Mister, senza Nielsen alla Pro Vercelli manca sempre qualcosa. L'uscita di Emmanuello ha visto in campo una coppia giovane, inedita e anche più portata all'interdizione che al palleggio. Erradi e Graziano, insomma.

«Hanno caratteristiche particolari, sono più portati alla rottura, certo, ma Erradi ha forza, ha gamba, sta crescendo e crescerà. A sua volta Graziano, che ha maturato un alto minutaggio, è bravo nel recupero delle seconde palle, prezioso nei calci piazzati. È di Vercelli e ci tiene un mondo a giocare per la Pro. Torno a dire, hanno caratteristiche particolari, ma è così in tutti i reparti. Comi e Padovan, per esempio, sono diversi... e potrei proseguire.»

Modesto non ha mai tirato in ballo l'alibi della stanchezza, ma sei partite in 18 giorni sono tante.

«Un po' di stanchezza nel fare una giocata ci può stare, ma io insisto: noi dobbiamo crescere a livello mentale. Dobbiamo scendere in campo con la voglia di giocare e, al tempoi stesso, saper leggere la partita.»

Il Livorno è in crisi societaria, ma tecnico e giocatori si stanno dannano l'anima per fare bene.

«Sono d'accordo. L'allenatore è preparato ed è stato bravo a tenere sul pezzo i suoi giocatori, molti dei quali sono da categoria superiore. Sono una buona squadra, sono imprevedibili e fanno un buon gioco, partendo da dietro.»

Chi mancherà, oltre a Nielsen?

«Emmanuello sono due giorni che sta bene, Zerbin invece continua ad avere problemi alla costola. Che la partita con l'Alessandria fosse in salita l'abbiamo visto proprio quando Zerbin ha lamentato problemi.»