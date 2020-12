«Compra nei negozi locali: Ascom consegna il regalo a domicilio»

Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Vercelli, con il supporto di Biverbanca, Atena e Gruppo Nuova Sa-car, ha promosso una campagna di sensibilizzazione volta al comprare locale, per supportare, in questo particolare momento di emergenza, le aziende della provincia.

L’iniziativa prevede, per tutto il mese di dicembre, un servizio di consegna a domicilio al cliente completamente gratuito, messo a disposizionedelle aziende aderenti su tutto il territorio provinciale.

«Tutti gli esercenti aderenti potranno inviare un messaggio whatsapp al 327-3229506 prenotando la consegna a domicilio. Verranno contattati dal nostro staff per organizzare la presa della merce direttamente in negozio - spiegano dall'Ascom - Inoltre, sulla piattaforma www.ascomgo.it, gli esercenti potranno proporre, nella sezione Speciale Natale, una selezione delle proposte natalizie e i buoni regalo, realizzati direttamente da Ascom e consegnati al cliente con un packaging natalizio».

Sulla piattaforma sarà anche possibile incassare i pagamenti da carta di credito direttamente sul proprio conto corrente.

«Ora più che mai è importante invitare i clienti a dare un valore in più agli acquisti natalizi, comprando locale per supportare le imprese del territorio in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo», concludono da via Duchessa Jolanda.