Crolla un albero in corso Italia - FOTO

Un albero del viale di corso Italia è crollato al suolo, poco prima delle 13, occupando tutta la carreggiata.

Il crollo è avvenuto subito dietro al duomo, all'altezza del Sacro Cuore: non ci sono mezzi coinvolti, anche se un bus è rimasto fermo, bloccato davanti alla pianta crollata.

Il traffico è subito stato deviato dalla Polizia: percorsi alternativi attraverso via Duomo e via Mella e sul controviale di corso Italia per chi viaggia in direzione di piazza Roma.

Intanto una squadra dei Vigili del fuoco sta provvedendo alla rimozione dell'albero.

L'invito è a prestare la massima attenzione.