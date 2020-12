Amici dei Musei in lutto: addio a Michela Pagani

Amici dei Musei in lutto per la morte, a 74 anni, di Michela Pagani, apprezzata insegnante ed ex presidente dell'associazione.

«Oggi un grave lutto ci ha colpiti -si legge in una nota dell'associazione -: per gli Amici dei Musei di Vercelli sarà difficile abituarsi a fare a meno della presenza della professoressa Michela Pagani, una figura di primo piano nella nostra organizzazione che ha guidato per diversi anni passati come presidente. La sua partecipazione alle nostre attività, le sue iniziative sempre mirate a diffondere la conoscenza del "bello", la sua disponibilità e non certo per ultima la sua Amicizia certamente non saranno dimenticati, tutti noi Amici dei Musei di Vercelli siamo il prodotto di coloro che ci hanno preceduto nel lavoro con passione e dedizione. Siamo vicini alla famiglia, consapevoli che nessuna parola può esprimere il nostro dolore e neppure confortare più di tanto, in questo periodo triste solo il ricordo dei bei momenti trascorsi in sua compagnia ci può sostenere. Condoglianze alla famiglia da parte di tutti gli Amici dei Musei di Vercelli».

Michela Pagani lascia il marito, Antonio Frittolini, i figli Stefano con Gloria, Mariateresa. Il rosario viene recitato oggi, venerdì 4 dicembre, alle 16,45 nella chiesa delle Maddalene dove sabato, alle 10,30 si svolgerà anche il funerale