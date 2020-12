Neve sulla città: circolazione rallentata e niente mercato - foto

Spargisale in azione all'alba e, dalla mattina, mezzi spazzaneve all'opera. Ma, per tutta la mattina, la circolazione in città è stata molto rallentata a causa dell'abbondante nevicata che, secondo le previsioni, dovrebbe rallentare solo dal pomeriggio.

Niente mercato in centro, se non per qualche banco del settore alimentare gestito da commercianti vercellese: solo pochissimi esercenti hanno sfidato la neve per raggiungere la città dove, per altro, pochissime persone si sono avventurate fuori casa.

Una situazione che, ovviamente, ha dato lo spunto per le immancabili polemiche: l'ex vicesindaco Carlo Nulli Rosso, in un post, parla di «Un evento meteo ampiamente previsto e prevedibile, per far fronte occorre programmazione, sale, mezzi e competenza, praticamente un ossimoro per questa amministrazione» e il consigliere comunale Piero Boccalatte (SiAmo Vercelli) rincara la dose rilevando come: «Alle ore 11,45, strade impraticabili, marciapiedi inutilizzabili. Le persone comuni sono poco interessate ai servizi programmati, se non vengono attuati».

La replica arriva dagli assessori Emanuele Pozzolo che, rende noto il dettaglio delle uscite mattutine dei mezzi, e Patrizia Evangelisti: «Tutti i mezzi sono all'opera».

Polemiche a parte, i social sono invece stati invasi dalle foto suggestive della città imbiancata e da qualche montaggio ironico (sulla reattività dei servizi di spazzamento).