Covid: a novembre 422 ricoveri negli ospedali di Vercelli e Borgosesia

«Cominciamo a registrare un calo di ricoveri all’interno dei nostri ospedali - spiegano dall'Asl - ma non bisogna sottovalutare la gravità di questa patologia che vede comunque i pazienti ricoverati dover fare i conti con sintomi e condizioni cliniche complesse. È per questa ragione che richiamiamo l’attenzione sull’importanza di rispettare le indicazioni e le misure previste per contenere in tutti i modi la ripresa dei contagi. Grazie a tutti i nostri operatori per gli sforzi di questi mesi».