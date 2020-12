RIDEX lancia la linea di ricambi rigenerati RIDEX REMAN

Poter contare su dei ricambi di grande qualità è davvero molto importante. Non tutti i componenti sono però uguali, perciò sorge sicuramente la necessità di affidarsi a marchi che possano assicurare diverse garanzie, anche nell’ottica della sicurezza. Uno di questi marchi di componenti per auto è RIDEX, che ha presentato di recente il prodotto RIDEX REMAN, un marchio che dà la possibilità di ottenere componenti per auto veramente eccezionali. L’azienda ha portato avanti per molti anni un’intensa attività, riuscendo ad aggiungere ai suoi circa 19.500 prodotti molti altri articoli che non possono essere sottovalutati. Adesso si occupa anche di offrire le parti rigenerate di marchi famosi. Queste parti rigenerate hanno le stesse caratteristiche tecniche di quelle della marca rinomata, ma sono più economiche, costando il 30% in meno.

Come si ottengono le parti rigenerate

Su ridex.eu trovi un’ampia scelta di ricambi per auto e di componenti rigenerate. Ma queste ultime come si ottengono e che cosa includono in maniera dettagliata? Si tratta soprattutto di vari prodotti, come iniettori di carburante, con i relativi ugelli, di pompe di iniezione e sistemi ad induzione forzata.

C’è molta attenzione nel mettere a punto queste componenti rigenerate. RIDEX, da quando ha lanciato questa linea di ricambi, cura con molta precisione tutte le fasi di produzione. I componenti vengono generati in uno stabilimento, fra i più innovativi in ambito europeo. Gli stessi produttori dei pezzi si occupano di controllare che tutto il processo avvenga alla perfezione.

Attraverso sistemi innovativi, è possibile ottenere il ripristino delle componenti, mantenendo degli standard di produzione piuttosto elevati. Allo stesso tempo le parti rigenerate per auto mantengono tutte le loro specifiche tecniche e il loro design, che rimane inalterato.

Il processo di rigenerazione prevede differenti fasi. Infatti dapprima si procede con il lavaggio con una soluzione a base di bicarbonato, poi si passa ad una pulizia con gli ultrasuoni e alla sabbiatura.

Una fase molto importante è quella che prevede il controllo delle parti per rilevare eventuali difetti magnetici. In caso vengano trovati questi difetti, gli elementi vengono sostituiti.

I prodotti del marchio RIDEX REMAN vengono poi testati con attrezzature particolarmente avanzate e offrono gli stessi periodi di garanzia che sono applicati per quanto riguarda i prodotti nuovi. Quindi si attestano su un periodo di garanzia che corrisponde a due anni.

Quali sono i vantaggi dei ricambi rigenerati RIDEX REMAN

Sono molti i vantaggi che puoi ottenere utilizzando i ricambi per auto rigenerati RIDEX REMAN. Soprattutto hai la possibilità di riparare la tua auto sostenendo dei costi minimi. Non dimenticare che non è soltanto una questione di convenienza economica, ma puoi contare anche su un’alta qualità.

Infatti per riparare le parti dell’auto vengono utilizzati con molta attenzione degli elementi precisi. I ricambi auto rigenerati di RIDEX REMAN hanno tutte le qualità di prestazione di quelli nuovi, come confermano quotidianamente i risultati dei test che vengono effettuati su di essi.

Tutti gli autoricambi di questo marchio sono realizzati rispettando gli standard europei sia per quanto riguarda la qualità che per ciò che concerne la sicurezza.

Non sono trascurabili nemmeno i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale. Infatti RIDEX per ripristinare i componenti metallici riesce ad utilizzare l’80% di risorse in meno rispetto a quelle che verrebbero implicate nella produzione di componenti totalmente nuovi.

Si hanno anche un risparmio energetico notevole e una riduzione complessiva delle emissioni nocive che vengono prodotte. RIDEX è davvero all’avanguardia anche da questo punto di vista, ottenendo dei risultati ottimali nella specializzazione nella produzione e vendita dei ricambi per auto. L’azienda opera dal 2016 in ambito europeo, gestendo 6 magazzini e offrendo opportunità di convenienza a tutti coloro che hanno bisogno delle componenti per le loro automobili.