LivaNova cede il business delle valvole cardiache a Gyrus Capital

LivaNova PLC e Gyrus Capital, una società di investimento dedicata agli investimenti nei settori della sanità e della sostenibilità, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale entità finanziate e controllate da Gyrus acquisiranno il business delle valvole cardiache (HV) di LivaNova. Gyrus acquisirà gli stabilimenti sia a Saluggia, in Italia, sia a Vancouver, in Canada. Gyrus acquisirà anche i beni HV ed erediterà o farà offerte a dipendenti HV in altri paesi: Il business coinvolto nella cessione è un portafoglio completo di prodotti, tra cui Perceval®, un'esclusiva valvola aortica senza suture, insieme a valvole biologiche e meccaniche per soddisfare le diverse esigenze di chirurghi cardiaci e pazienti in tutto il mondo. L'azienda HV impiega circa 900 dipendenti in tutto il mondo con le principali operazioni a Saluggia, e Vancouver.

La cessione del business HV (ad eccezione del business HV francese per il quale LivaNova ha ricevuto un'offerta vincolante da un'affiliata di Gyrus e una decisione deve ancora essere presa) è per un corrispettivo di 60 milioni di euro, soggetto agli abituali aggiustamenti del prezzo di acquisto, e dovrebbe essere completata nella prima metà del 2021, 10 milioni di euro di tale cifra saranno pagati alla fine del 2022.

"Il business di LivaNova HV è un attore globale nelle valvole cardiache chirurgiche con prodotti di prima classe e opportunità di crescita interessanti", ha affermato Guy Semmens, Managing Partner di Gyrus Capital. “Questa attività si adatta perfettamente alla nostra strategia di investire in progetti di trasformazione nei settori della sanità e della sostenibilità. Crediamo che, concentrandosi sui prodotti principali, questa nuova società indipendente possa massimizzare il proprio potenziale attraverso il nostro investimento nei suoi prodotti e nelle persone ".

"Riteniamo che LivaNova e Gyrus trarranno vantaggio da questa transazione e che, sotto la proprietà di Gyrus, l'attività HV prospererà e crescerà", ha affermato Damien McDonald, amministratore delegato di LivaNova. “Per LivaNova, la cessione della nostra attività HV è un'importante pietra miliare nell'esecuzione della nostra strategia di ottimizzare il nostro portafoglio in modo da essere nella posizione migliore per servire i nostri pazienti e fornire valore ai nostri azionisti. In particolare, intendiamo concentrarci più direttamente sui nostri principali driver di crescita e migliorare continuamente la nostra eccellenza operativa ".

"Ci impegniamo a fare di questa l’azienda leader dedicata ai cardiochirurghi e ai loro pazienti, fornendo le migliori soluzioni per combattere le cardiopatie strutturali", ha affermato Christian Mazzi, futuro CEO della società HV. “Abbiamo in programma di fare leva sulle solide basi nelle valvole meccaniche e costruire il motore di crescita con la valvola aortica Perceval® e l'anello di riparazione mitralica Memo 4D®, investendo in ricerca e sviluppo per perseguire nuovi prodotti e partnership. Con questo focus, intendiamo costruire la nostra azienda indipendente, completamente dedicata all'HV, alle sue persone, ai suoi clienti e prodotti. La nostra missione e ambizione è di crescere sulla base di priorità chiaramente definite, eccellenza commerciale e innovazione, sostenuta da Gyrus, un forte partner focalizzato nel settore che è pronto a investire nel nostro futuro. Attendiamo con impazienza una transizione senza soluzione di continuità e il coinvolgimento dei dipendenti delle valvole cardiache LivaNova in tutto il mondo mentre diventano parte della nostra azienda indipendente".