Disturbi del sonno: tutti i vantaggi della melatonina pura

Soltanto in Italia sono milioni le persone che presentano disturbi del sonno, problematiche più o meno gravi che non consentono un riposo corretto durante la notte.

Spesso queste difficoltà vengono trascurate, nonostante il sonno sia un processo essenziale per il benessere psicofisico, infatti il recupero dell’organismo avviene proprio in questo momento indispensabile per la nostra salute.

I malesseri che possono sorgere sono numerosi, dall’insonnia al bruxismo, con diverse cause che rischiano di alterare questa funzione, come lo stress, l’ansia e la depressione. Ad ogni modo, al giorno d’oggi esistono alcuni rimedi utili per migliorare la qualità del sonno, tra cui uno dei più efficaci e apprezzati è la melatonina pura, un ormone naturale che regolare l’equilibrio del ciclo sonno/veglia.

Tra i migliori prodotti a base di melatonina pura segnaliamo per esempio l’integratore alimentare ESI Melatonin Pura Retard.

Si tratta di microtavolette da assumere con acqua prima di dormire, per favorire il rilassamento attraverso il rilascio della melatonina, una soluzione ideale per ridurre i fastidi legati al jet lag o come rimedio per i principali disturbi del sonno.

Quali sono i disturbi del sonno più frequenti e le cause

Tantissime persone non riescono a dormire in modo adeguato, infatti anche se trascorrono a letto un tempo adeguato la bassa qualità del sonno non consente di svegliarsi freschi e riposati.

I disturbi che possono manifestarsi sono diversi, come l’insonnia, quando non si riesce ad addormentarsi facilmente, oppure il bruxismo, con il digrignamento dei denti durante le ore notturne. Allo stesso tempo sono abbastanza comuni il russamento e le apnee ostruttive, disturbi che colpiscono quasi il 25% degli italiani e possono comportare rischi anche gravi per la salute.

Non da meno sono problemi come l’epilessia notturna, una patologia di tipo neurologico che provoca movimenti improvvisi del corpo, il sonnambulismo e la narcolessia, più frequenti negli adulti ma in grado di colpire anche i bambini.

Le cause che possono deteriorare la qualità del sonno sono molteplici, tra cui un’alimentazione non sana e il consumo di cibi pesanti prima di coricarsi, una vita eccessivamente sedentaria, oppure un livello di stress elevato durante la giornata.

I disturbi del sonno possono essere dovuti anche a problemi psicologici, come ansia, depressione e alterazioni dell’umore, oppure patologie pregresse come obesità e diabete, causando conseguenze che vanno dall’irritabilità alla perdita di attenzione fino alle ricadute che possono compromettere il benessere generale dell’organismo.

Le proprietà della melatonina pura sulla qualità del sonno

Una soluzione efficiente per migliorare il sonno è la melatonina pura, un ormone prodotto naturalmente nel nostro corpo capace di equilibrare il ciclo tra il sonno e la veglia, regolando il nostro orologio biologico.

La melatonina viene generata dall’epifisi, una ghiandola endocrina che si trova nel cervello, una produzione che avviene durante la notte quando non siamo esposti alla luce ma ci troviamo in una condizione di buio.

Questo ormone vanta proprietà sedative sull’organismo, favorendo il riposo e il rilassamento, rafforzando il sistema immunitario e quello nervoso massimizzando il recupero notturno.

In alcune situazioni, il corpo può ridurre la quantità di melatonina rilasciata, ad esempio in presenza di disturbi durante le ore di sonno profondo oppure di fattori esterni come stress e preoccupazioni, una condizione che peggiora la qualità del riposo e aumenta effetti negativi come stanchezza, sonnolenza diurna e confusione.

Quando conviene assumere la melatonina pura

La melatonina pura è consigliata per il trattamento dei disturbi del sonno occasionali, come rimedio utile insieme a una serie di buone pratiche per favorire un riposo ottimale nelle ore notturne. L’assunzione deve avvenire sempre alla stessa ora, possibilmente poco prima di coricarsi a letto, in quanto crea uno stato di sonnolenza.

Questo rimedio naturale contro i disturbi del sonno è utilizzato soprattutto per contrastare l’effetto del fuso orario, ad esempio dopo un lungo viaggio in aereo per aiutare l’organismo a regolarizzare il riposo.

In pochi giorni, la melatonina può lenire in modo considerevole le conseguenze del jet leg, inoltre è utile anche per le persone che soffrono di alcune alterazioni del sonno, comprese diverse forme di disturbi cronici.

L’utilizzo di integratori naturali a base di melatonina deve essere accompagnato da alcune buone abitudini, capaci di migliorare la qualità del sonno e potenziare gli effetti benefici della melatonina favorendone la produzione da parte dell’organismo.

Ad esempio, è importante cercare di andare a dormire sempre alla stessa ora, non mangiare a letto né guardare la TV o usare dispositivi elettronici prima di coricarsi, inoltre è essenziale seguire una dieta leggera di sera, non fumare, ridurre il consumo di alcolici e fare sport con regolarità.