Vigili del Fuoco: venerdì la festa di Santa Barbara

Festa di Santa Barbara a porte chiuse, venerdì 4 dicembre: anche la tradizionale ricorrenza per la Patrona Nazionale dei Vigili del fuoco, deve adeguarsi all'emergenza sanitaria.

La consueta apertura della caserma alla cittadinanza con esposizione di mezzi, esercitazioni e mostra fotografica non potrà avvenire in ottemperanza alle vigenti normative.

La ricorrenza, a seguito dell’emergenza sanitaria, quest'anno verrà festeggiata in forma privata e aperta esclusivamente al personale in turno di servizio.

La breve cerimonia prevede l’onore ai caduti mediante la deposizione di una corona

di alloro alla lapide interna alla sede del Comando Provinciale di Vercelli a cura del Prefetto di Vercell, Francesco Garsia e del comandante, Giuseppe Calvelli.

Seguirà la benedizione da parte dell’Arcivescovo di Vercelli, monsignor Marco Arnolfo.

«La pandemia ha reso difficile il lavoro di tutti noi - si legge in una nota -: anche i Vigili del Fuoco si sono trovati a dover assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente in un contesto emergenziale che ha richiesto attenzione e responsabilità al fine di contenere la diffusione del virus».

Quest'anno sono stati svolti circa 2700 interventi di diverse tipologie, in netto calo rispetto al 2019.