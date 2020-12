Fondazione Crv: due documentari esclusivi su Oropa e la Madonna Nera

Due documentari esclusivi, dedicati al Santuario di Oropa, vengono trasmessi sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che è stata tra i sostenitori dell'imponente cantiere di restauro della Basilica Nuova.



Il 30 agosto scorso due eventi unici hanno interessato il Santuario di Oropa.

Il primo: la riapertura della Basilica Nuova dopo i lunghi anni del restauro conservativo. Un'opera colossale che ha visto tra i principali sostenitori la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, chiamata a rilanciare un luogo carissimo ai fedeli di ogni dove. Un vero intervento al cuore del territorio, per tutto ciò che il Santuario rappresenta nella memoria collettiva.

Nella stessa giornata, all'interno della Basilica appena riaperta, il mesto arrivederci alla Madonna Nera la cui la secolare Incoronazione è stata rinviata, causa pandemia, al prossimo anno. Qualcosa di mai accaduto in 400 anni di storia.



In esclusiva, sul sito di Fondazione CR Vercelli (www.fondazionecrvercelli.it), due documentari che raccontano quella storica giornata e la sua preparazione. Un 'dietro le quinte' pieno di suggestione e rispetto verso uno dei luoghi di fede più antichi e frequentati.



La prima puntata, dal titolo "L'Altra Incoronazione", sarà in visione gratuita dal 4 dicembre sul sito.

La seconda puntata, "Oropa. Un giorno nella storia", sarà in visione gratuita dal 18 dicembre sul sito.