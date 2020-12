Anziana sola e in difficoltà soccorsa in casa

Soccorso a una donna anziana e sola, nella prima mattina di mercoledì 2 dicembre: intorno alle 7, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in via XX Settembre al civico 37 per stillicidio e probabile soccorso a persona.

Giunti sul posto si riscontrava una perdita d'acqua al quarto piano dello stabile. Interrogati i residenti si sospettava qualche problema per la signora del piano superiore che non rispondeva alle chiamate.

Grazie a tecniche SAF (speleo alpine fluviali) il personale riusciva ad accedere al balcone interessato, situato al quinto piano, attraverso un passaggio esterno allo stabile. All'interno dell appartamento si riscontrava l'occupante, nata nel 1927, era in stato confusionale e tempestivamente soccorsa.

Inoltre si interrompeva la perdita d'acqua proveniente dall'impianto di riscaldamento. Sul posto si richiedeva la presenza del personale Polizia di Stato e 118.