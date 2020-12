Robbio, asfalto realizzato con pneumatici riciclati: è più resistente e abbatte i rumori

Robbio si dimostra comune all’avanguardia in tema di sostenibilità e innovazione tecnologica. Grazie, infatti, all'impegno dell'Amministrazione Comunale e al supporto di Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia, nel comune pavese si è scelto di utilizzare un particolare asfalto “modificato” con aggiunta di polverino di gomma riciclata da PFU per il rifacimento delle principali arterie di collegamento comunali. I lavori hanno interessato i tratti stradali di via Galilei, Largo Avis, via Calatafimi, via San Valeriano, via San Nicolao e di via Ghinaglia.

Una scelta lungimirante e all’avanguardia che ha riscontrato immediato apprezzamento da parte della popolazione residente in virtù dell’ottimo risultato finale dell’intervento e del consistente abbattimento del rumore dato dal passaggio dei veicoli, fino a 5dB, che equivale circa al dimezzamento del rumore percepito dall’uomo. L’aggiunta del polverino di gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso al bitume permette infatti di realizzare asfalti dalle prestazioni ottimali: oltre ad essere più silenziosi, hanno una durata fino a 3 volte superiore a quella degli asfalti convenzionali, grazie alla maggiore resistenza all’usura e alla formazione di crepe e buche; aspetto che consente un aumento della sicurezza e anche un contenimento dei costi di manutenzione nel medio-lungo periodo.

Con l’obiettivo di garantire una migliore gestione del patrimonio stradale comunale contestualmente alla tutela del comfort e della salute della popolazione, il progetto è stato reso attuabile grazie all’impegno del sindaco di Robbio, Roberto Francese, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gregorio Rossini, e al fattivo interessamento del responsabile delle manutenzioni stradali, il geometra Secondo Borando che ne ha curato la progettazione, in collaborazione con Ecopneus, che ha fornito assistenza tecnica nella definizione dei materiali specifici. Il Comune ha ottenuto inoltre il finanziamento dell'opera da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che in virtù dell’innovativa tecnica utilizzata, ha giudicato il progetto di importante valore tecnologico e ambientale.

“Come Comune ci siamo impegnati molto per lo sviluppo del progetto con il fine di tutelare la salute dei nostri cittadini e garantire al contempo una gestione del patrimonio stradale efficiente e ambientalmente sostenibile nel lungo periodo - ha dichiarato il sindaco di Robbio Roberto Francese - Anche diverse altre Amministrazioni del territorio hanno espresso il proprio fattivo interesse e apprezzamento per i risultati ottenuti, richiedendo informazioni e possibilità di supporto progettuale per eventuali futuri interventi di riqualificazione della viabilità di loro competenza”.

“Gli interventi effettuati a Robbio rappresentano una concreta testimonianza dell’importanza del corretto recupero e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso – ha dichiarato il direttore generale di Ecopneus Giovanni Corbetta – Ecopneus è fortemente impegnata nella diffusione di questa valida tecnologia, che è già possibile trovare su oltre 520 km di strade in tutta Italia. La gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso impiegata nel settore degli asfalti può concretamente fare la differenza in termini di prestazioni, costi e sostenibilità ambientale. Un investimento per il futuro e la qualità della vita e sicurezza degli automobilisti e di tutti i cittadini”.

I lavori di rifacimento stradale effettuati a Robbio hanno riguardato complessivamente una superficie totale di 6.654 mq impiegando asfalti fonoassorbenti modificati con l’aggiunta di circa 7 tonnellate di polverino di gomma riciclata dai PFU; un quantitativo equivalente al peso di circa 1.000 Pneumatici Fuori Uso. La distribuzione, produzione e la posa in opera sono stati invece curati rispettivamente dalla Bitem Srl di Modena, Asphalt Rubber Italia e dall’Impresa Lesca Giovanni & C. di Vercelli.

Ogni anno Ecopneus gestisce raccolta, trattamento e recupero di circa 200.000 tonnellate di PFU destinate al riciclo in tantissime applicazioni nello sport, nelle infrastrutture, nell’arredo o al recupero energetico. Da oggi, grazie alle politiche di sostenibilità intraprese dal Comune pavese, anche tutti i cittadini di Robbio potranno testare in prima persona i vantaggi degli asfalti realizzati con un bitume modificato con gomma da PFU.