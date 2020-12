Borgosesia: come ottenere buoni spesa e bonus bollette

Aiuti pubblici per le famiglie in difficoltà: consultando la home page del Comune di Borgosesia si possono trovare tutti i moduli da compilare per richiedere sostegno di vario tipo in questo momento difficile, dai buoni spesa, che possono essere richiesti fino al 10 dicembre, al bonus sociale luce, gas e acqua scontato direttamente sulle bollette, all’ulteriore contributo a rimborso delle bollette dell’acqua da presentare entro il 15 dicembre.

«Come già nella prima fase – dice il sindaco Paolo Tiramani – dalla sinergia tra Governo e Comune nascono queste iniziative finalizzate a sostenere le fasce più colpite dall’emergenza sanitaria: tutto si svolge in modo molto discreto, chi ha bisogno di aiuto può compilare i moduli e spedirli on line. Basta fornire i dati richiesti e, se si hanno i requisiti, si ottiene l’aiuto di cui si ha bisogno. Cerchiamo di stringerci, tutti quanti, intorno a chi sta patendo in modo particolare le difficoltà di questo periodo».

Per richiedere i buoni spesa basta scaricare il modulo dal sito del Comune, o ritirarlo all’ingresso principale del palazzo municipale. Gli aiuti sono suddivisi per fasce di reddito, come evidenziato nella locandina. Chi abbia bisogno di ulteriori informazioni, può rivolgersi al numero 335 1095993, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Anche il sostegno al pagamento delle bollette si può ottenere sulla base di requisiti di reddito: tutte le informazioni si trovano sul sito www.comune.borgosesia.vc.it.

«E’ un piccolo sostegno – dicono gi operatori dell’area sociale del Comune – ma può essere molto utile per superare un periodo di difficoltà legato al Covid. Per agevolare le richieste, abbiamo attivato l’indirizzo e.mail covid19.borgosesiauparpiemonte.it a cui inviare le domande per i buoni spesa, oppure si può consegnare il modulo senza appuntamento all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Chi avesse difficoltà nella compilazione può chiamare il 335 1095993 e saremo a disposizione per aiutarli».