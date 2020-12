San Germano: lutto per l'infermiera Claudia, morta a 47 anni

In un momento difficile per il paese e per la Casa di Riposo, che ha dovuto affrontare le conseguenze della seconda ondata dalla pandemia, San Germano si trova a dire addio a Claudia Ioja, infermiera di soli 47 anni, che da diversi anni prestava servizio nella struttura per anziani.

Romena di origine e residente nel vicino torinese, la donna lascia il marito e la figlia, e lascia un grande vuoto tra coloro che ne avevano apprezzato le doti umane e professionali e il grande lavoro svolto a fianco degli anziani.

«Porgiamo alla Casa di Riposo Pietro Perazzo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Claudia Ioja, infermiera professionale di 47 anni che da tempo lavorava a contatto con i nostri anziani - scrive in una nota l'amministrazione comunale del paese - In questa ulteriore tragedia vogliamo comunicare le pubbliche condoglianze ai familiari di coloro che ultimamente hanno lasciato la nostra comunità; dato il momento attuale, è un piccolo gesto per sentirci uniti e vicini a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono per i propri cari».