Cambiamo!: Andrea Innocenti coordinatore provinciale

Nasce il coordinamento provinciale di Cambiamo! la formazione politica fondata dal governatore della Liguria Giovanni Toti e approdata a Vercelli attraverso la costituzione del gruppo consiliare formato da Donatella Demichelis e Tullia Babudro.

A firmare la nota con cui si annuncia la costituzione della sezione provinciale del partito è Andrea Innocenti, neo coordinatore.

«Come già anticipato, con il passaggio dei consiglieri comunali Babudro e Demichelis, - si legge nel documento - Cambiamo! nasce a Vercelli grazie alla spinta e al grande lavoro del senatore Berutti, seguendo l’onda “del buon lavoro” del Governatore della Liguria Giovanni Toti e lo spirito del suo partito fondato sui principi moderati, riformisti, democratici e liberalisti, fedele al Centro destra, non come insieme di sigle, ma fatto di idee e con il quale si vorrà instaurare un rapporto di continuità, proposizione e crescita al fine di fornire il nostro contributo al benessere del Paese e dei vercellesi in uno dei momenti più difficili della storia dal dopoguerra. Cambiamo! nasce nella nostra provincia da un progetto nuovo, senza presunzioni di poltrona e con la volontà fattiva di creare una squadra coesa, preparata e determinata a far crescere il nostro territorio, una squadra in cui non sarà la fedeltà militaresca o il fattore tempo a determinare le scelte ma il semplice e sempre più dimenticato principio di meritocrazia e professionalità».

Negli obiettivi del coordinamento provinciale, Cambiamo! si propone di essere «la casa politica vercellese per discutere, per partecipare, per proporre le proprie idee, per confrontarsi e per crescere tutti insieme, senza veti, prepotenze o interessenze di ogni sorta».

Ecco i referenti delle diverse aree di lavoro costituite all'interno del comitato provinciale: Massimo De Simone, vice coordinatore, referente settore trasporti e finanziamenti pubblici; Elisabetta Morandi e Gianfranco Monge referenti settore urbanistica ededilizia pubblica; Stefano Giriolo, settore lavoro, sicurezza e sport; Ladislao Babudro, politiche città di Vercelli; Roberta Tamaro, settore Politiche sociali; Armando Apice e Andrea Carenzo, settore sanità; Giorgia Gaudino, settore scuola; Andrea Innocenti settore Ambiente ed Energia.

«La squadra - conclude la nota firmata da Innocenti - è di assoluta esperienza e professionalità per le proprie specifiche competenze ed esperienze e affiancherà i nostri rappresentanti sul territorio affinché questi abbiano per il futuro specifico supporto per le diverse problematiche che costantemente si devono affrontare. Come coordinatore sono orgoglioso di far parte di questa squadra, fatta di persone che conosco e che stimo profondamente, e sono sicuro che altri decideranno di seguirci in questo percorso politico che nasce su un terreno fertile ed incontaminato dal quale cresceranno idee e con il tempo i risultati che la città e la provincia di Vercelli auspicano».

Innocenti conclude specificando che «Nasciamo come movimento fedele al centro destra, ai suoi principi liberali e costituzionali ma saremo anche propositivi uditori dei suggerimenti delle opposizioni senza porre aprioristici rifiuti dettati dalla mera afferenza politica. Augurando buon lavoro a tutti e prolifici futuri confronti, colgo l’occasione per ringraziare i nostri iscritti per la fiducia riservatami e tutti coloro che hanno deciso di intraprendere insieme a noi questo nuovo cammino».