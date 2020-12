Novara: sparge una sostanza tossica sul marciapiedi per tener lontani i cani

Aveva sparso sul marciapiedi una sostanza tossica per tenere lontani i cani dalla zona vicina alla sua abitazione: per questo motivo, nella giornata di lunedì, gli agenti della Polizia Edilizia e Ambientale della Polizia Locale di Novara hanno denunciato un 70enne italiano con l’accusa di maltrattamento di animali.

L’uomo aveva infatti posizionato lungo la via in cui risiede scaglie di una sostanza presumibilmente tossica per scoraggiare i cani e i loro proprietari dal portare a passeggio gli animali in quella zona.

Il 70enne, dinanzi agli agenti della Polizia locale, ha dichiarato di sentirsi “infastidito dal continuo via vai di cani e dal comportamento dei rispettivi proprietari” che, a suo dire, non avrebbero mai adottato le misure necessarie per impedire agli stessi di sporcare i marciapiedi.

«Qualche segnalazione era già pervenuta al Comando – commenta l’assessore alla Polizia locale, Luca Piantanida – Su una questione del genere abbiamo voluto andare a fondo: è un gesto inaccettabile che va a colpire animali indifesi pensando di punire in questo modo i proprietari e i loro comportamenti. Sono soddisfatto per l’ottimo risultato raggiunto e del fatto che la situazione si sia risolta: invito coloro che ne avessero necessità a segnalare agli uffici comunali eventuali comportamenti scorretti da parte dei padroni di cani, poiché quanto accaduto non abbia a ripetersi pensando che ciascuno possa farsi “giustizia” da solo; dall’altra chiedo ai proprietari di animali di attenersi quanto più possibile alle regole per non incorrere in situazioni del genere».