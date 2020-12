Come Spiare Instagram: Trucchi e Soluzioni

Sapevi che è possibile monitorare da remoto l’attività su Instagram di un altro utente e sapere a chi scrive in direct senza dover accedere manualmente al suo smartphone? È un’operazione più semplice di quanto si possa immaginare. In questa mini-guida ti spiegheremo come spiare Instagram senza il telefono della vittima e controllare gli scambi di messaggi in direct.

Prima di iniziare, però, ci preme fare un’importante precisazione. Controllare senza autorizzazione l’attività in rete di un’altra persona costituisce una grave violazione della privacy e del diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Si tratta di un illecito penale, punibile ai sensi di legge. Monitorare di nascosto i comportamenti online di un’altra persona a sua insaputa non è consentito in nessun caso, neanche qualora si trattasse del coniuge o di un familiare convivente. Il rispetto della privacy altrui, infatti, vige anche quando si condividono gli spazi abitativi.

L’unica situazione in cui è consentito spiare su Instagram anche senza espressa autorizzazione dell’intestatario del profilo è quando a effettuare il monitoraggio è un genitore al fine di tutelare la sicurezza dei figli di minore età.

La presente mini-guida su come spiare Instagram è stata realizzata a scopo puramente informativo, per illustrare le modalità con cui è possibile monitorare l’account Instagram di qualcun altro da remoto. Non vogliamo in alcun modo incitarti a farlo senza permesso, e confidiamo che le informazioni contenute in questo articolo vengano utilizzate per finalità che non infrangano la legge. Detto questo, procediamo.

Come spiare account Instagram

Vedere i propri figli o il partner perennemente con lo sguardo fisso sul feed di Instagram può comprensibilmente innescare la tentazione di controllare che cosa stiano facendo, con chi stiano chattando in direct e a quali contenuti stiano mettendo like. Anche senza essere maghi del computer, hacker o pirati informatici, è possibile accedere all’account Instagram di qualcun altro. Vediamo come.

Spiare chat Instagram da PC

È possibile monitorare un profilo Instagram da PC, con un provider predisposto allo scopo, come, ad esempio, InstaLeak. Ecco come spiare le chat di Instagram con InstaLeak:

accedi alla pagina instaleak.net;

clicca su “Start Hack”;

inserisci il nome utente relativo al profilo da controllare;

seleziona se desideri visionare i messaggi degli ultimi 2, 7, 15, 30 o 60 giorni;

indica se desideri scaricare le immagini, i video o entrambi;

clicca su “I agree, continue”;

scarica i file ottenuti.

Segnaliamo, però, che le informazioni trasferite scadono in breve tempo

Recuperare la password

Hai modo di avere il telefono da monitorare a portata di mano per qualche minuto? Un metodo semplice ma efficace per accedere al profilo Instagram di un’altra persona è il seguente:

accedi a instagram.com dal browser;

inserisci il nome utente, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica relativo al profilo da monitorare;

clicca su “Hai dimenticato la password?”;

inserisci nella nuova pagina il numero di telefono del profilo in questione;

clicca su “Invia il link di accesso”;

apri l’SMS ricevuto da Instagram sul telefono da monitorare;

imposta una nuova password.

Una volta cambiata la password, potrai effettuare l’accesso diretto al profilo Instagram, passarlo al setaccio e controllare le IG story, i messaggi in direct e tutta l’attività. Questa operazione, però, prevede che venga modificata la password, e ciò potrebbe insospettire l’intestatario del profilo.

Cercare di carpire le credenziali per accedere al profilo Instagram è un’altra soluzione. Ma ricordiamo che, anche se fatto con buone intenzioni, appropriarsi illecitamente dei dati privati altrui costituisce una violazione della privacy.

Come spiare profilo Instagram con un account secondario

Una persona che segui su Instagram ti ha bloccato? Puoi sempre visualizzare i suoi post usando la ricerca per hashtag e vedere le sue foto e video creando un account secondario, senza destare alcun sospetto. Tuttavia, se la persona in questione ha un account privato non sarà possibile accedere al suo profilo senza aver prima inviato una richiesta.

Come spiare Instagram con uno spyware ad hoc

È possibile effettuare un controllo completo delle attività su Instagram con appositi spyware e software per il parental control che consentono di ottenere l’accesso remoto al dispositivo. Vediamone alcuni.

mSpy

Leader nel settore degli strumenti di parental control, mSpy (da non confondere con mspyitaly) è considerata la soluzione più completa ed efficace per spiare le chat di Instagram da remoto. Le attività rilevate sono consultabili tramite il pannello di controllo, fulcro dell’applicazione, da cui è possibile controllare anche:

conversazioni sulle app di messaggistica istantanea;

galleria;

rubrica;

calendario,

chiamate in entrata e in uscita;

cronologia di navigazione;

posizione GPS e spostamenti.

Si tratta di un’applicazione ideata con il preciso scopo di consentire ai genitori di sorvegliare i figli minorenni anche nell’ambito digitale, e di controllare con chi chattano, a chi telefonano e dove si trovano in ogni momento.

FlexiSPY

FlexiSPY è una valida applicazione per il parental control che permette di monitorare l’attività su Instagram e leggere le conversazioni in direct, oltre alle funzionalità di base offerte dai programmi di questo tipo, come la localizzazione GPS e il monitoraggio di e-mail, chat e SMS. A fronte di un costo piuttosto elevato, FlexiSPY consente anche di registrare le telefonate, rilevare i suoni ambientali e attivare la fotocamera per vedere dove si trova effettivamente la persona monitorata.

GuestSpy

GuestSpy permette di controllare approfonditamente l’account Instagram di un’altra persona senza dover accedere al telefono della stessa. Si tratta di un’app a pagamento, con due giorni di prova gratuita e un canone mensile non particolarmente elevato.

Highster Mobile

Highster Mobile è un programma dal costo contenuto, che permette di consultare i log delle chat di Instagram, WhatsApp e simili, monitorare le chiamate, effettuare registrazioni con il microfono e controllare la cronologia del browser.

Cerberus

Cerberus è un software originariamente nato come antifurto ma che, se adeguatamente configurato, può essere usato anche con altre finalità, tra cui spiare le chat su Instagram e monitorare l’attività da remoto.

Story Saver for Instagram

Disponibile per Android, Story Saver for Instagram è un’applicazione che permette di scaricare le IG story di altri utenti senza che questi se ne accorgano. Il servizio però si limita a questa funzione e non permette di leggere le chat di Instagram ed effettuare un monitoraggio completo.