Fuga di gas in via Dalmazia: Vigili del Fuoco e tecnici Asm al lavoro

Momenti di apprensione in via Dalmazia, traversa di corso Rigola, per una fuga di gas segnalata, intorno alle 14,30, all'altezza del civico 23.

Una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per gli accertamenti, individuando un'importante perdita di gas proveniente da sotto il manto stradale.

Immediatamente il personale ha chiuso al transito e al passaggio il tratto stradale coinvolto e, con l'intervento del personale ASM Vercelli si sono messi in campo gli interventi per riparare il guasto e provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza.