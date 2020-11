Prarolo: per Luciano Ciervo il lutto di tutta la comunità

«So che è un momento di grande dolore per tutta la Comunità - dice il sindaco del paese, Dario Caldera - e vorrei davvero che tutti potessimo viverlo nella massima vicinanza tra amici e famigliari, ma è fondamentale rispettare le regole sanitarie imposte dal Dpcm: evitate qualsiasi tipo di contatto; mantenete le distanze, indossate sempre la mascherina. Ve lo chiedo, e me ne scuso, soprattutto per il rispetto che dobbiamo a Luciano, portato via proprio da questo maledetto virus che stiamo cercando di evitare in tutti i modi».