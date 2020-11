Lega Giovani: «Stagione sciistica a rischio: un disastro per tutta la valle»

Riceviamo e pubblichiamo.

Come coordinatore cittadino della Lega Giovani Borgosesia, scrivo queste righe per porre l’attenzione su un problema che ci riguarda tutti da vicino.

In questi giorni dovrebbe aprire la stagione invernale, ma alla luce delle vigenti norme in tema Covid-19, non si hanno notizie certe, questo è molto preoccupante considerando lo sci e le attività strettamente collegate sono una fonte di reddito fondamentale per le comunità montane.

Un ulteriore blocco della mobilità tra le regioni e l’impossibilità di avere rifugi, bar e ristoranti aperti con la possibilità purché a numero ridotto di far accomodare i clienti, metteranno a dura prova la tenuta di moltissime attività, che danno da vivere a molti giovani e non solo che abitano le nostre valli.

Siamo sicuri che il virus si trasmette sciando o comunque praticando sport all’aperto?