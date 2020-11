Nuovi limiti di velocità sulla strada per Novara: ma per ora gli autovelox restano spenti

Resterà spento fino al 10 dicembre l'autovelox, installato in sede fissa, lungo la Sp 11/r, in corrispondenza della delimitazione dei centri abitati delle frazioni di Orfengo e Cameriano, luoghi in cui, statisticamente, sono stati rilevati più incidenti.

Una decisione presa dal Comune a cavallo tra novarese e vercellese per dare modo agli automobilisti di abitarsi al nuovo limite di velocità di 50 chilometri l'ora deciso dalla Provincia di Novara e introdotto con ordinanza del 25 novembre scorso.

Una decisione - che abbassa di 20 chilometri l'ora il limite di velocità - presa in considerazione delle condizioni critiche in cui versa il manto stradale che dovrà essere rifatto.

La provinciale, che rappresenta il principale collegamento tra Vercelli e Novara, viene percorsa ogni giorno da centinaia di pendolari che si spostano da una provincia all'altra per motivi di lavoro, studio o sanità: attenzione ai nuovi limiti, dunque... moderate la velocità.