Il manager Asl: «Anch'io ho affrontato il covid. Per la sanità sono molte le sfide aperte»

«Anch'io ho dovuto fermarmi e isolarmi a casa per superare il "mio Covid"». Angelo Penna, da meno di due mesi direttore generale dell'Asl Vercelli affida ai social il suo saluto per operatori sanitari e personale amministrativo dell'azienda che si è trovato a guidare un po' all'improvviso e proprio nel momento in cui la seconda ondata dei virus ha colpito più duro. Anche lui si è dovuto isolare, lavorando da casa, dopo aver scoperto di essere positivo.

«Desidero portare il mio saluto e il mio ringraziamento a tutte le dipendenti, i dipendenti e collaboratori dell'Asl di Vercelli: medici, infermieri, tecnici, amministrativi anche in queste ore impegnati nel contrasto alla pandemia - dice Penna - Sono arrivato lo scorso 10 ottobre, il mio arrivo è stato tanto improvviso quanto difficile a causa dall'epidemia: alla fine di ottobre ho dovuto fermarmi anche io ed isolarmi a casa per superare il "mio covid", per questo motivo non ho potuto incontrare tanti tra voi come avrei voluto».