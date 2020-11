Modesto: "Da questa sconfitta dobbiamo imparare qualcosa..."

«È arrivato il gol ma non è servito. La squadra ha comunque dato segnali importanti. Lavoriamo ogni giorno per migliorare, non posso che essere soddisfatto di questa mia esperienza alla Pro Vercelli. Ora dobbiamo recuperare energie mentali e prepararci a dovere per la gara contro il Livorno» dice Stefano Padovan, al termine di Alessandria-Pro Vercelli.

La parola al tecnico della Pro Vercelli, Modesto.

«Partita subita in salita, subiti nel riscaldamento è saltato fuori il problema di Zerbin, che aveva dolore a una costola. La gara è stata un po' maschia, potevamo fare meglio a livello tecnico. Peccato, perché a venti minuti dal termine abbiamo sbagliato il rigore e preso il secondo gol. I ragazzi hanno lottato fino all'ultimo, non posso dirgli nulla. Semmai, quando affrontiamo squadre così, che sono furbe, e che giocano sulla malizia, dobbiamo restare tranquilli e restare concentrati.»

L'uscita di Emmanuello?

«Non riusciva a respirare, purtroppo abbiamo dovuto schierare due giocatori che sono più di rottura.»