Dopo Nielsen, anche Zerbin ed Emmanuello fuori: Pro sotto di un gol e sfortunata

Alessandria-Pro Vercelli 1-0

Marcatori: Eusepi (Al) al 26'.

Formazioni:

Alessandria: Pisseri; Prestia, Cosenza, Macchioni; Parodi, Suljic, Castellano, Celia; Chiarello, Eusepi, Arrighini. A disposizione: Crisanto, Scognamillo, Di Quinzio, Stijepovic, Casarini, Crosta, Mora, Poppa, Bellodi, Rubin. All. Gregucci.

Pro Vercelli: Saro; Hristov, Masi, De Marino; Clemente, Erradi, Emmanuello, Iezzi; Rolando, Comi; Zerbin. A disposizione: Tintori, Rodio, Auriletto, Graziano, Romairone, Della Morte, Blaze, Ruggiero, Borello, Padovan, Carosso, Petris. All. Modesto

Arbitra il signor Miele di Nola

Ammoniti: Prestia, Cosenza (Alessandria);

Una disattenzione difensiva e le troppe assenze (a Nielsen si sono aggiunti Zerbin ed Emmanuello, che è dovuto uscire) stanno penalizzando la Pro Vercelli che sta perdendo dopo 45 minuti ad Alessandria.

PRIMO TEMPO

In campo Romairone e non Zerbin, che ha accusato qualche problema e si accomoda in panchina.

Subito vicino al gol la Pro Vercelli. Punizione dalla destra, Romairone tocca per Rolando, cross in area, Masi ci arriva male a causa di una deviazione. È il primo acuto.

Romairone steso da Prestia, ammonito.

Cosenza stende Rolando, l'arbitro, va a sapere perché, non lo ammonisce.

Senza esito le due punizioni per la Pro, entrambe fuori dallo specchio.

Bene la Pro sulla destra, con la coppia Clemente-Rolando.

Prima replica alessandrini, con Eusepi che serve Arrighini, Saro, un po' goffamente, mette in angolo.

Gol dell'Alessandria con Eusepi, su calcio d'angolo battuto dalla destra da Suljic, anticipa anche Saro: Alessandria 1 Pro Vercelli 0, al 26'.

Problemi per Emmanuello, dentro Graziano, al 35'.

Centrocampo d'emergenza dunque, viste le assenze di Nielsen, Emmanuello oltre a Bruzzaniti. E in panchina di mediani e mezze ali non ce n'è più...

Ammonito Cosenza allo scadere della prima frazione.

Punizione di Masi, Pro Vercelli vicina al pari.