"Salvi" fino a marzo i posti interinali alla Dana di Crescentino

Sono salvi, almeno fino a marzo 10 degli 11 contratti per i lavoratori interinali che prestano servizio alla Dana SpiCer Italcardano di Crescentino dove, nei giorni scorsi, era stato dichiarato lo stato di agitazione e programmato uno sciopero per lunedì 30 novembre.

«L'accordo per la difesa del lavoro interinale a Vercelli è stato siglato con le Rsu e le Rsa di NIdiL e Fiom della Cgil Vercelli Valsesia, a fronte della dichiarazione dell'azienda di voler sospendere il contratto di staff leasing - spiega Ivan Terranova, segretario della Fiom Cgil Vercelli Valsesia -. Venerdì 27 novembre era stata organizzata una giornata di mobilitazione per i lavoratori coinvolti, con il 90% di adesione».

L'impegno assunto dall'azienda riguarda dieci degli undici lavoratori, in quanto l'undicesimo cesserà il rapporto di lavoro con l'agenzia interinale per accedere alla pensione il 31 dicembre. I contratti in essere saranno mantenuti fino al 31 marzo 2021. Le parti si impegneranno a vedersi entro il 15 marzo per valutare eventuali cambiamenti degli scenari attualmente non favorevoli.