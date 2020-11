Incendio di una canna fumaria: il terzo in pochi giorni

Terzo incendio, partito da una canna fumaria, in pochi giorni. Poco dopo le 15 di sabato squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute ad Alice Castello in via Trompetto per l'incendio di un camino di uno stabile di 3 piani.

L'incendio si è sviluppato dalla canna fumaria del caminetto posizionato nel piano mansarda e, per fortuna, grazie al tempestivo interventi dei soccorsi, non ha causato danni alle persone.

I Vigili del Fuoco, oltre a lavorare allo spegnimento del rogo, si sono occupati della messa in sicurezza delle parti del tetto interessata dall'incendio.