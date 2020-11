Alpini in lutto: addio a Luciano Ciervo, aveva solo 52 anni

Alpini in lutto per la morte, a soli 52 anni, di Luciano Ciervo, segretario della sezione di Prarolo. Anche lui, purtroppo, ha perso la sua battaglia contro il Covid che, da oltre 20 giorni, combatteva dal letto dell'ospedale.

Lascia la moglie Gabriella, che aveva sposato solo pochi mesi fa, come ricorda, in un post commosso, il sindaco di Prarolo, Dario Caldera.

«È una perdita gravissima quella che oggi ha colpito la nostra comunità - scrive Caldera - Ciano è stato una persona che ha sempre attivamente vissuto il paese, spendendosi per mantenere le tradizioni e soprattutto per tenere unito il gruppo per il quale andava tanto orgoglioso: il Gruppo Alpini di Prarolo. È stato per moltissimi un grande amico, sempre in prima fila quando si trattava di passare dei bei momenti in compagnia. Caro Luciano, appena due mesi fa ho avuto l’immenso piacere di unirti in matrimonio con il tuo amore di una vita Gabriella Lupolo, e ora purtroppo siamo qui a piangere la tua scomparsa. La vita a volte è davvero senza scrupoli».

Grandissima la commozione non solo in paese, ma anche a Vercelli, dove l'uomo era molto conosciuto: «Ti ricorderemo con il sorriso e con la veste per cui andavi più fiero ed orgoglioso: la divisa da Alpino con l’inseparabile cappello. Ciao Ciano», conclude il sindaco Caldera.