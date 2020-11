Borgosesia: luci e musica per riapertura dei negozi

Con l’ingresso in zona arancione, domenica 29 novembre anche a Borgosesia i negozi possono riaprire i battenti e il Comune si attiva per creare un “clima” piacevole nel centro città, dove la gente potrà iniziare il proprio shopping natalizio godendo di un’atmosfera davvero magica: «Insieme all’illuminazione avevamo già previsto la filodiffusione – spiega l’assessore alle Manifestazioni, Paolo Urban – ma ancora non avevamo acceso la musica: ci pare che la riapertura dei negozi possa essere il momento giusto per inaugurare anche questo elemento in più, che insieme alle luci tridimensionali e a quelle mappate renderà senz’altro unico il nostro centro città».

Molto soddisfatto della svolta positiva per gli esercenti è l’assessore al Commercio, Costantino Bertona: «L’ingresso in zona arancione consente ai nostri tanti negozi cittadini di ritornare in attività – spiega l’assessore – e questo è per tutti una grande boccata d’aria, certo le limitazioni ci sono ancora e vanno rispettate per la tutela della salute pubblica, ma ricordo che la normativa permette anche a chi arriva da fuori Comune di recarsi in un negozio specifico, per esempio se si cerca un prodotto di un marchio particolare o di cui si ha necessità comprovata. Mi auguro comunque – aggiunge Bertona – che prima di Natale Borgosesia possa diventare “zona gialla” consentendo così la libera circolazione dei cittadini tra i vari comuni, con conseguente maggior giro d’affari per tutti i commercianti».

La nuova disposizione governativa, che alleggerisce le misure di contenimento per tutto il Piemonte, consentirà anche la riapertura del mercato con le sue normali caratteristiche: «Da sabato 5 dicembre il mercato torna a offrire tutte le categorie merceologiche – spiega ancora Costantino Bertona – certamente ci saranno regole da seguire per l’accesso, il distanziamento e la sicurezza in generale, ma gli ambulanti potranno tornare a lavorare e i cittadini ad acquistare le merci di cui hanno bisogno».

Per garantire la massima igiene, tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre la città sarà sanificata: «In accordo con la Seso – dice Bertona, che ha delega al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti – abbiamo programmato un intervento di sanificazione delle vie della città, come già si è fatto diverse volte in primavera: i prodotti utilizzati non costituiscono in alcun modo pericolo né per le persone né per gli animali e l’intervento costituisce un’ulteriore garanzia di attenzione alla salute pubblica».

Dunque, Borgosesia si prepara al periodo natalizio senza eventi di piazza, proibiti dall’emergenza sanitaria, ma con tutto l’impegno possibile per far sì che questo Natale, sicuramente anomalo, non privi i cittadini ed i visitatori del piacere di immergersi in un contesto di pura bellezza e serenità: «L’ impianto di illuminazione è molto curato e già molto apprezzato – conclude orgoglioso l’Assessore Paolo Urban – ci siamo affidati a veri e propri esperti del settore, creando una scenografia luminosa che nulla ha da invidiare a quelle di Como o di Lione, famose in tutta Europa: il nostro contesto è certamente più raccolto dal punto di vista delle dimensioni, ma le atmosfere ottenute e le tecniche utilizzate sono di grande pregio. Siamo qui per offrire il meglio alla nostra città e ai nostri concittadini, e ce la mettiamo tutta!».