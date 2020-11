Marco Marchioni è il nuovo presidente di Atc Piemonte Nord

La giunta Regionale ha nominato questa mattina Marco Marchioni legale di Baveno, presidente dell’Ordine degli avvocati di Verbania presidente dell’Atc Piemonte Nord, l’ente che gestisce le case popolari delle province di Novara, Verbania, Biella e Vercelli.

Una nomina molto travagliata: Marchioni, da sempre legato alla Lega, era stato indicato già un anno fa dall’amministrazione Cirio al vertice dell’Agenzia, ma poi era risultato incompatibile a causa del suo ruolo di presidente del Consiglio dell’Unione Montana Cusio e Mottarone. L’inghippo tecnico burocratico costrinse la giunta regionale a fare marcia indietro, e a nominare in via temporanea presidente Luigi Songa, di Fratelli d’Italia, scelto originariamente come consigliere di amministrazione.

La presidenza Songa, durata poco più di dodici mesi, è stata tormentata dal caso delle espressioni ‘nostalgiche’ del fascismo che l’esponente di FdI aveva reso pubbliche in una intervista. Una situazione che aveva creato grande imbarazzo alla giunta regionale, tanto che lo stesso presidente Cirio, unitamente al presidente leghista del consiglio regionale Stefano Allasia, avevano chiesto a Songa di valutare la possibilità di farsi da parte. In realtà non se n’è fatto nulla, Songa ha portato a scadenza il suo mandato a termine e oggi ha lasciato il posto a Marchioni.