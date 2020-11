Concorso di Natale a Gattinara: le foto di alberi e presepi pubblicate sui social

A Gattinara il Natale è... social, nonostante il parziale lockdown in atto.

Pro loco e Comune hanno ideato e organizzato il concorso “Un Natale Originale” e partecipare è semplicissimo: una volta decorato l’albero, allestito il Presepe o addobbata la casa per Natale sarà sufficiente scattare una foto e inviarla entro il 20 dicembre a: sindaco@comune.gattinara.vc.it o proloco.gattinara@gmail.com, oppure tramite WhatsApp al numero 351 98 60 737 indicando nome e cognome.

Tutte le foto saranno pubblicate poi sui canali social e i 3 addobbi più originali saranno premiati con un cesto natalizio di prodotti tipici locali.

«Abbiamo pensato a questo semplice concorso – spiegano il sindaco Daniele Baglione e il presidente della Pro loco – per premiare la fantasia e l’originalità dei nostri bambini, in modo da affrontare più serenamente il periodo delle Feste e non pensare, per un attimo, al lockdown e al Covid. Buon Natale a tutti e… buona fortuna!!».