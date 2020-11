Cappuccini: danni per l'incendio di una canna fumaria

Ha danneggiato una parte del tetto l'incendio di una canna fumaria divampato, nel primo pomeriggio di venerdì 27 novembre in uno stabile dei rione Cappuccini.

Intorno alle 14 due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli sono intervenuto in via San Giovanni Bosco al civico 3 per domare l'incendio che, dalla canna fumaria di una casa di due piani, si stava propagando a una parte del tetto.

Il tempestivo intervento delle squadre ha danni peggiori: ci sono dei danni, ma nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Già in mattinata un intervento simile aveva impegnato per circa due ore tre squadre ad Alice Castello.