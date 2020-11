Alice Castello: incendio a una canna fumaria

Canna fumaria a fuoco, venerdì mattina, ad Alice Castello. I Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, l’autoscala della centrale di Vercelli e una squadra del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute in strada vicinale della Benna per incendio canna fumaria. Giunto sul posto il personale, mediante l’impiego dell’autoscala, ha provveduto a evitare che le fiamme si propagassero al tetto e alla successiva estinzione dell’incendio. Le operazioni di estinzione, bonifica e messa in sicurezza si sono potratte fino intorno alle 11,30.